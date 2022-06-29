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Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı

27.06.2022 tarihinde, Karakum’da, çalışmakta olduğu işyeri içerisinde ölü olarak bulunan Zekeriye TÜRÜN (E-61)’ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.


2. 26.06.2022 tarihinde, Lapta’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Denis BOGDANOV (E-26)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.


3. 27.06.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ali KARABABA(E-68)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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