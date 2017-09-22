Veteriner Dairesi’nden hastalıklı inekle ilgili açıklama

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, ölmek üzere olan bir ineğin kesilip piyasaya sürüldüğü yönünde çıkan haberle ilgili açıklamada bulundu.

Ataben, halkı sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici menfaatleri de göz önünde bulundurularak üretim yapan birincil ürünler dahil tüm üreticilerin paketleme dahil tüm ithalatçıların ve ihracatçıların ve de gıda satışı, dağıtımında bulunan tüm işletmelerin yasal mevzuat kurallarına uymalarının zorunlu olduğunu belirtti.

“Veteriner Dairesi yasalların verdiği yetkiyi kamu menfaati doğrultusunda sonuna kadar kullanacaktır” diyen Ataben, konunun hassasiyeti ve önemi dikkate alınarak gıda üreten, paketleyen, dağıtan veya pazarlayan tüm işletmelerin yasal mevzuat kurallarına dikkat ederek, gereken özeni göstermelerini istedi.

Ataben açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bu doğrultuda yayınlanan yazıda da görüleceği üzere gerekli para cezaları kapatma dahil alınabilecek tüm idari cezaların uygulandığını kamuoyunun bilgisine getiririm”