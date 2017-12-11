Volkan Gazetesi Çarşamba gününden itibaren yeniden yayımlanıyor!

Akdeniz Medya Grubu Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Volkan Gazetesi’nin 2015’te ara verdiği yayınına çarşamba gününden itibaren devam edeceğini duyurdu.

Akdeniz Medya Grubu Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Volkan Gazetesi’nin 2015’te ara verdiği yayınına çarşamba gününden itibaren devam edeceğini duyurdu. Volkan Gazetesi’nin ilk sayısının 17 yıl önce 13 Aralık’ta yayınlandığını anımsatan Yusuf, ara verdikleri yayına yıldönümünde başlayacaklarını belirtti.

Hüseyin Macit Yusuf, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Akdeniz Medya Grubu’na bağlı olarak yayın yapan Direniş Basın Yayın LTD’nin sahibi olduğu ve Eylül 2015’te teknik nedenlerle yayınlarına ara verdiği Volkan Gazetesi eskiden olduğu gibi milli çizgide, devletimiz KKTC’ye ve Anavatan Türkiye’ye bağlı, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyan yayınlarına 13 Aralık’tan itibaren devam edecek”

