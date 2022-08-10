Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor!

Volkswagen ve Audi hava yastıklarında saptanan bir sorun nedeniyle bin 216 aracını geri çağırma kararı aldı.

Otomobil üreticileri satışa sundukları araçlarda tespit edilen bir sorun nedeniyle araçlarını zaman zaman geri çağırabiliyor. Ücretsiz onarımını yapılan bu araçlar daha sonrasında ise daha güvenli bir şekilde sahiplerine teslim ediliyor. Şimdiye kadar birçok marka benzer sorunlarla milyonlarca aracını geri çağırdı.

Hava yastığı sorunu nedeniyle araçlar geri çağırılıyor

Özellikle kullanıcıların güvenliklerini tehdit edebilecek konularda markalar bu işi oldukça sıkı tutuyor. Son olarak Volkswagen ve Audi hava yastıklarında saptanan bir sorun nedeniyle bin 216 aracını geri çağırma kararı aldı.

Volkswagen Grubu, hava yastıklarının istenmeyen şekilde patlaması ve bu patlama sırasında araçtaki insanlara zarar verecek parçacıkların çevreye saçılması endişesi ile araçlarını geri çağırdığını belirtiyor. Bahsi geçen araçların ise 2016 yılı içerisinde üretildiği belirlenmiş durumda.

Volkswagen Grubu, hava yastıklarının istenmeyen şekilde patlaması ve bu patlama sırasında araçtaki insanlara zarar verecek parçacıkların çevreye saçılması endişesi ile araçlarını geri çağırdığını belirtiyor. Bahsi geçen araçların ise 2016 yılı içerisinde üretildiği belirlenmiş durumda.

Geri çağırılan araçların ön yolcu hava yastığı modülünün tamamen değiştirileceği belirtildi. Tüm geri çağırmalarda olduğu gibi bu işlem de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Volkswagen ve Audi, bu durumdan etkilenen araçların sahiplerini 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren servislere çağıracak.