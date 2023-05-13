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WFP: 200 bin Filistinli gıda yardımı alamayacak

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Dünya Gıda Programı (WFP), Haziran'dan itibaren 200 bin Filistinlinin ciddi finansman sıkıntısı nedeniyle artık gıda yardımı alamayacağını duyurdu.
WFP: 200 bin Filistinli gıda yardımı alamayacak

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı WFP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Haziran’dan itibaren, ajansın Filistinde yardım ettiği insanların yüzde 60’ını oluşturan 200 bin kişinin ciddi finansman sıkıntısı nedeniyle artık gıda yardımı alamayacağı belirtildi.

Ağustosa kadar fon sağlanamazsa WFP’nin, Batı Şeria ve Gazze’deki faaliyetlerini tamamen askıya almak zorunda kalacağı ifade edildi.

WFP’nin bu ay finansman sıkıntısı nedeniyle nakit yardımının değerini yaklaşık yüzde 20 azaltarak kişi başına 10,3 ABD dolarına düşürmek zorunda kaldığı ve Filistin’de gıda ve nakit yardımlarını yıl sonuna kadar sürdürebilmesi için acilen 51 milyon ABD dolarına ihtiyacı olduğu belirtildi.

WFP YARDIMI GIDA HARCAMALARININ YARISINI OLUŞTURUYOR

Açıklamada, “Gazze ve Batı Şeria’daki savunmasız aileler, artan güvensizlik, kötüleşen ekonomi ve gıda güvensizliğini artıran hayat pahalılığının birleşik etkileri nedeniyle sınırlarını zorlamaya itilmiştir. Gıda fiyatlarındaki sert artış ve sürekli istikrarsızlık nedeniyle en temel ihtiyaçlar bile karşılanamaz hale gelmiş ve nüfusun yüzde 35’ini oluşturan 1.84 milyon Filistinli gıda güvencesinden yoksun kalmıştır. İşsizlik oranının yüzde 45,3’e ulaştığı ve her üç kişiden ikisinin evine ekmek götürmekte zorlandığı Gazze’de durum özellikle vahim” denildi.

WFP’nin yardımının, insanların gıda için harcadıkları paranın ortalama yarısını oluşturduğu, yardımın kesilmesinin aynı zamanda yerel ekonomiye de zarar vereceği ve WFP’nin Filistin genelinde anlaşmalı olduğu 300 yerel dükkandan oluşan ağı da etkileyeceği belirtildi.

İHTİYAÇLAR ARTIYOR VE KAYNAKLAR BU İHTİYAÇLARI KARŞILAYAMIYOR

WFP Filistin Temsilcisi Samer Abdeljaber konuyla ilgili, “Umutsuz zamanlar umutsuz tedbirler gerektirir. En hassas durumdaki ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için elimizdeki sınırlı kaynakları zorlamaktan başka seçeneğimiz yok. Gıda yardımı olmadan aç kalacaklar. Bunlar zor seçimler, ancak elimizdeki fonları esnetmek için tüm seçenekleri çoktan tükettik. Yıllar boyunca bağışçılardan aldığımız sürekli destek için minnettarız, ancak ihtiyaçlar artıyor ve kaynaklar bu ihtiyaçları karşılayamıyor” ifadelerini kullandı.

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