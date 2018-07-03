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WhatsApp kullanıcılarına müjde!

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WhatsApp kullanıcılarına müjde!

WhatsApp grup ayarları yeniliklerini ilk olarak Android kullanıcılarına getiren WhatsApp, bu kez İOS kullanıcıları için kollarını sıvadı. iOS için WhatsApp güncellemesi ile yeni grup ayarları iPhone kullanıcılarına da sunuldu.

Genelde kullanıcıları memnun eden yenileme çalışmalarına imza atan WhatsApp, son olarak Android kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. WhatsApp grup sohbetleri için geliştirmeler sunan ve daha disiplinli bir grup için yenilikler barındıran yeni grup güncellemesi Android kullanıcılarının ardından iOS kullanıcılarına da sunuldu.

DİKKAT! WHATSAPP GRUP AYARLARI DEĞİŞTİ

iOS WhatsApp grup ayarları güncellemesi basitçe daha iyi bir iletişim için geliştirilmiş bir güncelleme. Örneğin yeni güncelleme ile birlikte grup yöneticilerinin mesaj yağmuruna tutulması son buluyor. Grup Bilgisi altındaki Grup Ayarları içerisinde yer alan Sadece Yöneticiler seçeneği sayesinde grup yöneticileri sadece kendilerinin mesaj göndermesini sağlayabiliyor. Böylece gruba yöneticilerden başka kimse mesaj yazamıyor. Grup üyeleri yine de yöneticiye mesaj gönder seçeneğini kullanarak grup yöneticileriyle direkt olarak iletişime geçebiliyor. Bu yenilik sayesinde WhatsApp gruplarının birer duyuru panosu gibi kullanılması içten bile değil.

WHATSAPP GRUP YÖNETİCİLERİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

WhatsApp İOS güncellemesinin sunduğu bir diğer kolaylık ise grup yöneticilerinin işini hayli kolaylaştıracak gibi. Yöneticilerin telefon numaralarını değiştirmesi sırasında yaşanan kaos yeni güncelleme ile yok olacak. Artık bir grup yöneticisi telefon numarasını değiştirdiğinde ayarlardaki telefon numarasını değiştir seçeneğinden tüm grup üyelerine kolayca bildirimde bulunabilecek. Böylece yeni telefon numarası sorunsuz bir şekilde üyelere ve diğer kişilere ulaştırılacak.

İOS WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

WhatsApp’ın bayram seyran değilken grup ayarlarını sil baştan değiştirmesinin sebebi ise en büyük rakibi Telegram’dan başkası değil. Telegram’ın grup sohbetlerinden fersah fersah önde olduğunu gören WhatsApp, eksik yerlerini kapatıyor. Az daha unutuyorduk, yeni WhatsApp iOS güncellemesine geçmek için WhatsApp’ın son sürümünü App Store üzerinden indirmek yeterli.

 

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