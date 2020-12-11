Whatsapp'ta sadece mesajlaşma devri bitiyor! Yeni özellik bomba

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni güncellemeyle beraber artık sadece mesajlaşma için kullanılmayacak.

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündem oldu. Bu özellik ile beraber artık Whatsapp'ta yeni bir dönem başlıyor.

1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, alışveriş özelliği için yeni bir adım attı.

WhatsApp alışveriş özelliğini bir alışveriş sepeti ekleyerek daha da iyileştirdiğini duyurdu.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada bu özellik ile kullanıcılara, tek seferde birden fazla ürün seçme imkanı tanınacağı bilgisinin altı çizildi.

WhatsApp geçtiğimiz ay alışveriş özelliklerini genişleterek kullanıcıların ürün kataloglarını incelemelerini ve direkt olarak WhatsApp konuşmasından eşya satın almalarını kolaylaştırmıştı.