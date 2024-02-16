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Yakın Doğu Koleji Öğrencileri, Avrupa Birliği Bilim Yarışmasında Jüri Özel Ödülü Kazandı!

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Yakın Doğu Koleji 6. sınıf öğrencileri, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin düzenlediği "Bilimle Daha İleri" deney yarışmasında Jüri Özel Ödülü'nü kazandı
Yakın Doğu Koleji Öğrencileri, Avrupa Birliği Bilim Yarışmasında Jüri Özel Ödülü Kazandı!

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin düzenlediği bilim yarışmasında jüri özel ödülü kazandı!

Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri kapsamında, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Bilimle Daha İleri” deney yarışmasının kazananları belli oldu. “Deneyler” konulu kısa video yarışmasında Yakın Doğu Koleji 6’ıncı sınıf öğrencileri, Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Yarışmaya, Fen Bilgisi Öğretmeni İpek Alemdar Akça’nın hazırladığı Yakın Doğu Koleji’nin 6’ıncı sınıf öğrencileri okul laboratuvarında yaptıkları deneyde “basit damıtma” yöntemini uygulamalı olarak gösterdi. Erol Özkul, Aral Selvi, Barış Bahriyeli, Poyraz Çelik ve Çinar Egemen’dan oluşan deney ekibi, bakır sülfat ve su ile hazırlanan çözeltiyi çeşitli işlemlerden geçirerek çözeltinin saf suya dönüşüm evrelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Ömer Özkan: “Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi başarı için kutluyorum.”

Fen bilgisi ve bilim derslerinde laboratuvar ortamında uygulama yapmanın, öğrencilerin teorik bilgilerini somut deneyimlerle pekiştirmelerini sağladığını hatırlatan Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, “Okullarımızda uyguladığımız eğitimin en önemli parçalarından biri olan laboratuvar uygulamları ile öğrencilerimizim soyut kavramları daha iyi anlamalarını ve gerçek dünya ile ilişkilendirme becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Bilimle Daha İleri” deney yarışmasında elde ettikleri başarı için kutluyorum diyen Özkan, “Öğrencilerimizin sahip olduğu laboratuvar tecrübesi bu başarıda belirleyici bir rol oynadı” dedi.

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