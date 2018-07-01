Yakın Doğu Koleji’nde Mezuniyet Coşkusu...

Törene, Yakın Doğu Koleji Koleji Müdürü Işılay Arkan, Yakın Doğu Koleji öğretmenleri, ögrenciler ve veliler katıldı. Görülmeye değer bir coşku ve heyecan yaşayan öğrenciler, Yakın Doğu Kolejinden gururla, anılarla ve başarılarla mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, sunuculuğunu Yakın Doğu Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinden Gizem Akmen ve İngilizce Öğretmenlerinden İmren Konil’in üstlendiği diploma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı’nın ardından mezun öğrencilerin tören alanında yer almasıyla devam eden törende, Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan bir konuşma yaptı. Konuşmasında Atatürk İlke ve İnkılap’larına bağlı olduklarını belirten Müdür Arkan, velilerin emanet ettikleri ögrencileri, yarınlara her bakımdan donanımlı, yetişkin bireyler olarak yetiştirdiklerini ifade ederek, mezun ögrencileri geleceğe uğurlamanın hakkını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Müdür Arkan’ın konuşmasının ardından geleneksel bayrak devir teslim töreni ile duygulu anlar yaşandı. Bayrak devir teslim töreninde Türk Bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı ve Yakın Doğu Koleji Flaması gelecek öğretim yılının son sınıf öğrencilerine büyük alkışlarla devredildi.

Yakın Doğulu Olmanın Ayrıcalığını Belirttiler…

Diplomaların verilmesine geçilmeden önce, diploma birincisi Ecem Özkoççatlı ve diploma ikincisi Mustafa Hayırlar yaptıkları konuşmalarıyla konukları duygulandırdılar. Dereceye giren öğrenciler; öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitimine damgasını vuran böylesi köklü bir eğitim yuvası kazandırdığı için Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e ve Yakın Doğu Koleji gençlerine sonsuz bir güvenle her zaman yenilikçi görüşlerle destek veren, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e şükranlarını sundular. Öğrenciler, 7 yıllık eğitimin ardından kendilerine çok şey katarak ayrıldıkları bu irfan yuvasını hiçbir zaman unutmayacaklarını, eğitim hayatları boyunca Yakın Doğulu olmanın ayrıcalığını yaşayacaklarını belirterek okullarına veda ettiler.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilerden diploma birincisi ve ikincisi Ecem Özkoççatlı diplomasını Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan’dan alırken diploma üçüncülüğünü paylaşan Sanem Sertuğ ve Mustafa Sivri’ye diplomalarını Baş Muavin Alpay Ertaç verdi. Diplomaların verilmesinin ardından Havai Fişek gösterisiyle tören, geleneksel kep atma töreni ile son buldu.