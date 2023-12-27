Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Polis Genel Müdürlüğü İle İş Birliği

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nde mesleki eğitim günleri düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü iş birliği kapsamında düzenlenen “Polis Müdür/Müdür Muavinliği, Polis Müfettişliği ve Polis Müfettiş Muavinliği Özel Yetiştirme Ders Programı”nda üç ayrı programda pek çok konu ele alındı.

Kurulduğu günden itibaren geniş bir yelpazede eğitim imkanları sunan Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM), uzman eğitmen kadrosu ve modern eğitim teknolojileri ile desteklenen eğitim programlarına devam ediyor. Bireylerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunarak toplumsal katılımı artırmayı ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden YABEM, KKTC Polis Genel Müdürlüğü iş birliği ile “Polis Müdür/Müdür Muavinliği, Polis Müfettişliği ve Polis Müfettiş Muavinliği Özel Yetiştirme Ders Programı” gerçekleştirdi.

Üç ayrı programda gerçekleşen mesleki eğitim günlerinde,; “Toplantı ve Zaman Yönetimi”, “Medya ile İletişim”, “Sosyal Beceri Geliştirme ve Sorun Çözme”, “Halkla İlişkiler ve İletişim”, “Stratejik Planlama ve Yönetim”, “Liderlik ve Ekip Çalışması”, “Kriz ve Risk Yönetimi”, “Belge Yönetimi”, “Mesleki Etik”, “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”, “İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleri”, “Yönetici Etiği” ve “Toplumsal Etik” konuları ele alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinden; Prof. Dr. Nesrin Menemenci, Prof. Dr. Behçet Öznacar, Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Doç. Dr. Ahmet Ertugan, Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gözde Koyuncu, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Baykan ve Dr. Sıla Gürler, sunumlarıyla birçok konu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Çiğdem Hürsen: “Yaşam boyu eğitim, sadece genç bireylerin değil, tüm yaş ve meslek gruplarındaki insanlara değişimlere ayak uydurmak ve yeni beceriler kazanmak için fırsatlar sunuyor.”

Yaşam boyu eğitim kavramının, bireylerin mesleki ve kişisel gelişiminde temel bir role sahip olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) Müdürü Prof. Dr. Çiğdem Hürsen, “Hızla değişen dünya şartları ve teknolojik ilerlemeler bireyleri sürekli olarak öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye yönlendiriyor. Yaşam boyu eğitim, sadece genç bireylerin değil, tüm yaş ve meslek gruplarındaki insanlara değişimlere ayak uydurmak ve yeni beceriler kazanmak için fırsatlar sunuyor” ifadesini kullandı.

“Yaşam boyu eğitim, sadece mesleki beceriler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkıda bulunarak yaşam kalitelerini artırma olanağı sağlar” diyen Prof. Dr. Hürsen, “Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak ülkemizdeki pek çok kurumla geliştirdiğimiz iş birlikleri ve sürdürdüğümüz eğitim programlarımız ile büyük bir katma değer yaratıyoruz. Polis Genel Müdürlüğü’nde tamamladığımız mesleki eğitim günleri de bu yönüyle çok verimli oldu” ifadelerini kullandı.