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Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü için lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik yetenek sınavı 13-14 Ağustos tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için açılan yetenek sınavının tarihi açıklandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü için lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik yetenek sınavı 13-14 Ağustos tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için açılan yetenek sınavının tarihi açıklandı.

13 ve 14 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 10.00 da yapılacak yetenek sınavları, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Yetenek sınavına katılmak isteyen kişilerin kayıt ve başvuru için emine.hursen@neu.edu.tr  adresine mail göndererek başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra sınav linki ve saati katılımcılara bildirilecek.

Başvuru koşulları ve sınavların içeriği

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları, Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınavına girip 150 puan alması ve aynı zamanda 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor.

Sınavın içeriği ise tek ses, çift ses, üç ses, dört ses,  aralık ve akor tekrarı, tonal/ makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.  

Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavında ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor. 

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