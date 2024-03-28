Yakın Doğu Üniversitesinde Mobilya Atölyesinde İş Kazası: İşçi Makinede Yaralandı

Lefkoşa'da Mobilya Atölyesinde İş Kazası: İşçi Makineyle Yaralandı

27 Mart 2024 tarihinde saat 09:00 sularında Lefkoşa'da bulunan bir mobilya atölyesinde meydana gelen üzücü bir olayda, atölye çalışanı Hasan Zekeriya Çelik (E-43), yatar testere makinesiyle sunta tahta keserken sol elinin serçe parmağını makineye kaptırarak yaralandı. Yaşanan bu acı olayın ardından Çelik, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve müşahede altına alındı. İlgili kurumlar tarafından başlatılan soruşturma ise halen devam etmektedir. İş kazalarının önlenmesi ve çalışanların güvenliğinin sağlanması adına bu tür olayların detaylıca araştırılması büyük önem taşımaktadır.