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Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Covid-19 ilacının klinik denemeleri başladı

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Yapay zeka ile tasarlanıp geliştirilen ilk yeni tip corona virüsü (Covid-19) ilacının insanlar üzerindeki klinik denemelerine başlandığı duyuruldu.
Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Covid-19 ilacının klinik denemeleri başladı

Merkezi Hong Kong'da bulunan Insilico Medicine, ISM3312 terapötik ürününün, klinik denemeler öncesi çalışmalarında akciğerlerdeki viral yükü ve iltihabı “önemli ölçüde azalttığının” saptandığını bildirdi.

Kanadalı bilim insanı Dr. Alex Zhavoronkov yaptığı açıklamada kurucusu ve üst yöneticisi olduğu şirketin ilaç konusunda yapay zeka ile çalışmalar yaptığını belirterek, “Üretken yapay zeka, insan gelişiminin her alanını dönüştürüyor. Üretken yapay zeka kullanılarak üretilen ikinci küçük molekül terapötik ilacımızın artık insan klinik denemelerine girdiğini, keşif ve geliştirme döngüsünü göstermek için çok net bir zaman çizelgesinde olduğunu duyurmaktan son derece mutluyuz.” dedi.

Zhavoronkov, şimdiye kadar ilk kez yapay zeka ile tasarlanmış bir Covid-19 ilacının klinik denemelerine başlandığına işaret ederek, ISM3312 terapötik ürününün, insanlar üzerindeki klinik denemelerinin Çin’de başlayacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada da ilacın, virüsteki proteazlar olarak bilinen enzimleri geri dönüşümsüz bağlayıp inhibe ederek çalıştığı ve hedeflediği proteazın da SARS-CoV-2 virüsünde bulunan ana proteaz olan 3CLpro olarak adlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada ISM3312’nin hedeflediğine benzer proteazların tüm corona virüslerde bulunduğu, bunun da ilacın yalnızca SARS-CoV-2’nin mevcut ve gelecekteki varyantlarını değil, diğer corona virüsleri de hedeflemede etkili olabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

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