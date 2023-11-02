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"Yapay zeka, pandemi veya nükleer savaş ölçeğinde risk taşıyor"

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Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, yapay zeka güvenliği için düzenlenen küresel zirvede yapay zekayı salgın hastalıklar veya nükleer savaş kadar tehlikeli gördüklerini açıkladı.
"Yapay zeka, pandemi veya nükleer savaş ölçeğinde risk taşıyor"

Rishi Sunak, teknoloji uzmanları ve siyasi liderlerin bir araya geldiği yapay zeka güvenliği zirvesinde, bu teknolojinin insanlık için bir pandemi ya da nükleer savaş ölçeğinde risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Sunak, gelişmiş yapay zeka modellerinin kamu için oluşturduğu riskten endişe duyduğunu belirterek, sektörün en üst düzey isimlerinden bazılarının son uyarılarını tekrarladı.

YAPAY ZEKANIN GÜVENLİĞİNİ TEST ETMEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Sunak, ABD, AB, Japonya ve Kanada da dahil olmak üzere hükümetlerin, yapay zeka araçlarının piyasaya sürülmeden önce güvenliğini test etmek için ülkelerin nasıl birlikte çalışabileceği konusunda anlaşma sağlamayı umuyor.

"SALGIN HASTALIK VE NÜKLEER SAVAŞ KADAR TEHLİKELİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rishi Sunak, "Bu teknolojiyi geliştiren insanlar yapay zekanın yaratabileceği riskleri gündeme getirdiler ve bu konuda telaşa kapılmamak önemli.

Bu konu hakkında tartışmalar var. Sektördeki insanlar aynı fikirde değil ve biz de emin olamıyoruz.

Ancak yapay zekanın salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi ölçeklerde bir risk oluşturabileceğini düşünüyoruz. 

Bu nedenle liderler olarak insanları korumak için adımlar atma sorumluluğumuz var ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞA YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİ"

Elon Musk dün zirvenin ilk gününde yaptığı açıklamada yapay zekanın "insanlığa yönelik en büyük tehditlerden biri" olduğunu söyledi.

YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİNDE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

İngiliz yetkililer zirvenin başında, aralarında İngiltere, ABD, AB ve Çin'in de bulunduğu 28 hükümet tarafından imzalanan bir bildiri yayınladılar.

Bletchley deklarasyonu olarak adlandırılan bildiri, imzacıların iklim krizine ilişkin Cop zirvelerine benzetilen bir süreçte ortak güvenlik standartları üzerinde birlikte çalışacakları sözünü verdi.

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