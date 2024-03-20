Yapay zeka teknik direktör oldu: Liverpool'un taktiklerini yapıyor

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Liverpool'un taktiklerine yardımcı olması için Google DeepMind tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka asistanı kullandığı kaydedildi.



Futbol takımlarının oyunları analiz etmesi alışılmadık bir durum değil, ancak Liverpool taktikleri anlamak için makine öğrenimi teknolojisini kullanma konusunda diğer kulüplerin bir adım önünde olabilir.

Kulüp ve DeepMind yaklaşık üç yıldır işbirliği yapıyor ve bu ortaklığın sonucunda TacticAI ortaya çıktı.

TACTICAI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?



Sistem, top oyun dışına çıktıktan sonra verilen set oyunu olan köşe vuruşlarını analiz ederek çalışmakta ve diğer takıma kornerlerden gol atma şansı veriyor.

Bu tür vuruşlar ve oyuncuların kale yakınında nasıl hareket edeceği, forvetlerin ateş gücüne ve savunmanın kalitesine bağlı olarak kapsamlı bir planlama konusu. Vuruşu yapan oyuncunun topu nereye yönlendireceği genellikle diğer takımın savunma zaaflarına göre belirleniyor.

7176 KÖŞE VURUŞUNDAN ELDE EDİLEN VERİLERLE EĞİTİLDİ



TacticAI, 2020'den 2021'e kadar Premier Lig sezonu boyunca kullanılan 7176 köşe vuruşundan elde edilen veriler üzerinde eğitildi.

YÜZDE 78 DOĞRU TAHMİN EDİYOR

Tahmine dayalı ve üretken yapay zekayı kullanan TacticAI, topun nereye gideceğini tahmin etmeyi öğrendi ve bu konuda çok iyiydi, zamanın yüzde 78'inde doğru tahminde bulundu.

"SPORDA DEVRİM YARATMA POTANSİYELİ"



DeepMind tarafından yapılan basın açıklamasında, "TacticAI'yi çok uzun bir araştırmanın parçası olarak Liverpool'un uzmanlarıyla birlikte geliştirdik ve değerlendirdik. TacticAI'nin önerileri, insan uzman değerlendiriciler tarafından uygulamada görülen taktiksel düzenlere göre yüzde 90 oranında tercih ediliyor. TacticAI, yardımcı yapay zeka tekniklerinin oyuncular, antrenörler ve taraftarlar için sporda devrim yaratma potansiyelini ortaya koyuyor."



DeepMind, TacticAI'nin güçlerinin köşe vuruşlarından daha fazla oyun alanına uygulanabileceğini söyledi. Şirket, tüm duran toplar ve hatta oyun boyunca genel oyun için kullanılabileceğini söyledi.



Google DeepMind'da araştırma görevlisi olan Petar Velickovic, teknolojinin futbol, hokey ya da basketbol takımları tarafından da benimsenebileceğini söyledi.



Velickovic MIT Technology Review'a verdiği demeçte, "En iyi kulüpler her zaman bir avantaj ararlar ve bence sonuçlarımız bu gibi tekniklerin ileride modern futbolun bir parçası haline geleceğini gösteriyor. Oyuncular arasındaki ilişkileri modellemenin faydalı olacağına inandığınız ve bir veri kaynağına sahip olduğunuz takım tabanlı bir spor olduğu sürece, bu uygulanabilir."