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Yapay zekâdan şarkı tahmini… Hit olacak parçaları bildi

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Bilim insanları, istatistiksel ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak popüler olabilecek şarkıların yapay zeka ile tespit edilebileceğini söylüyor.
Yapay zekâdan şarkı tahmini… Hit olacak parçaları bildi

Yeni bir araştırmada, vücutlarına ritim ve PPG kalp ritmi sensörü takılan 18 ila 57 yaşları arasındaki 33 deneğe, müzik yayıncıları tarafından seçilen yakın dönemde piyasaya çıkmış 24 parça dinlettirildi.

İşitsel deneyin ardından katılımcılar, dinledikleri şarkılar hakkında rahatsız edici olup olmadığı, daha önce duyup duymadıkları ve muhtemelen arkadaşlarına tavsiye edip etmeyecekleri gibi soruları yanıtladı.

Katılımcıların nöral (sinirsel) tepkilerini farklı türlerden 24 şarkı dinleterek inceleyen araştırmacılar, istatistiksel ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak yapay zekâ ile hit şarkıların önceden tespit edilebileceği bulgusuna ulaştı.

Araştırmacılar, elde edilen veriler doğrusal bir istatistiksel model aracılığıyla işlendiğinde, parçaların popülerlik tahminini yüzde 69 olarak bulurken, bu veriler yapay zekanın makine öğrenme yöntemi kullanarak yaptığı değerlendirmede ise bu oran yüzde 97,2'ye çıktı.

HİT ŞARKILARI BELİRLEDİ

Claremont Graduate Üniversitesi profesörü ve yayınlanan araştırmanın başyazarı Profesör Paul Zak, konuya dair yaptığı açıklamada, “Makine öğrenimini nörofizyolojik verilere uygulayarak, hit şarkıları neredeyse mükemmel bir şekilde belirleyebildik” dedi.

“33 kişinin sinirsel aktivitesinin, milyonlarca kişinin yeni şarkıları dinleyip dinlemeyeceğini tahmin edebilmesi oldukça heyecan verici” diyen Profesör Zak, bu denli doğruluğa yakın bir verinin daha önce elde edilmediğine işaret etti.

Zak, araştırma neticesinde kayıt altına alınan beyin sinyallerinin, deneklerin ruh hali ve enerji düzeyleriyle ilişkili beyin ağlarının etkinliğini yansıttığını kaydetti.

Gelecekte bu çalışmada da kullanılan giyilebilir nörobilim teknolojilerinin yaygınlaşması durumunda, insanların kendilerine uygun eğlenceye yönlendirilebileceğini vurgulayan Profesör Zak, “Yüzlerce seçenek yerine, sadece iki yahut üç seçenek sunulabilir, bu da keyif alacakları müziği seçmelerini daha kolay ve daha hızlı hale getirir” değerlendirmesine bulundu.

Zak, müzik şirketlerinin, dinleyicilerin şarkı listelerine kaydedebilecekleri popüler olma ihtimali yüksek şarkıları belirlemek için de bu çalışmanın kullanılabileceğini dile getirdi.
Araştırmada, dinletilen şarkılar, 700 binden fazla dinlemeye ulaşması durumunda popüler (hit) kabul edildi.

Öte yandan, araştırmada, deneklerden elde edilen verilerin toplumsal beğeni ve zevkleri tahmin etmeyi kolaylaştırabileceği de vurgulandı.

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