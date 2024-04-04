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Yapay zekalı Google ücretli mi olacak?

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Dünya çapında bir milyardan fazla insan tarafından kullanılan arama motoru Google'ın, yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan premium içerik için ücret almayı düşündüğü iddia edildi.
Yapay zekalı Google ücretli mi olacak?

Alphabet'e ait olan şirketin iş modelini yenilediği ve temel ürünlerinin bir kısmını ücretli hale getireceği iddia edildi.

Eğer iddia gerçekleşirse, bu, Google'ın herhangi bir içeriği ilk kez ücretlendirmesi olacak.

Google, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Teknoloji hazır, karar değerlendirilme aşamasında

Financial Times'a (FT) göre şirketin, halihazırda Google'ın viral sohbet robotu ChatGPT'nin versiyonu olan Gemini adlı yeni yapay zeka asistanına erişim sunan premium abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli belirli arama özelliklerinin eklenip eklenmeyeceğini değerlendiriyor.

Yöneticilerin henüz teknolojiyi kullanıp kullanmayacakları konusunda bir karar vermedikleri bildiriliyor ancak FT, mühendislerin hizmeti dağıtmak için gereken teknik bilgiyi geliştirdiklerini söyledi.

FT, Google'ın geleneksel arama motorunun ücretsiz kalacağına dikkat çekti.

Küresel pazar araştırma şirketi Statista'ya göre Google, 2015'ten bu yana internet kullanıcılarının yüzde 80'inden fazlası ile masaüstü arama motoru pazarına hakim durumda.

Çeşitli web siteleri, günlük bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğunu öne sürüyor.

Google'ın gelirlerinin büyük kısmı reklamlardan elde ediliyor.

Statista'ya göre ana şirketi Alphabet, 2023'teki 1,6 trilyon dolarlık değerlemesiyle dünyanın en büyük internet şirketlerinden biri.

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