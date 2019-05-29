Yaz ve KARPAZ!

Yaz deyince akla gelen en güzel yerdir KARPAZ bölgesi. Bu nedenle özellikle Dipkarpaz köyü, bölgesel kalkınmasına önemli katkı sağlayan Turizm gelirlerinden yararlanmak için yaz mevsimine ciddi şekilde hazırlanıyor.

Özellikle bu konudan bahsetmemin nedeni, geçen yıllarda Zafer Burnu bölgesinde yıkılan tesislerden başka kalacak yerlerin, restoranların olduğunu belirtmektir.

Yıkılan turizm tesislerinin prestij kaybından çok, ekonomik olarak kaybı da köy halkına oldukça fazla olmuştur. Bunun en büyük nedenlerinden biri de köy içinde ve Zafer Burnu yolu üzerinde bulunan yasal tesislerin gerekli reklam ve tanıtımları yapmamasıdır.

Bu konu, özellikle üzerinde çalışılması ile Turizme ve ekonomiye yapacağı katkının fazla olacağı inancındayım. Zaten en büyük sorunumuz da bu değil mi? Üretmiyor ve katma değeri yükseltecek tek bir adım atmıyoruz.

Daha önce de birçok kez dile getirdik aslında hem tesislerin yetersiz kaldığını, hem de yeterli değerin eko- agro turizm adına bölgeye verilmediğini.

Ama hep bir söylem ile geçiştirildik!

Geriye takılıp kalacak değiliz. Bugün oturup neler yapabileceğimizi tartışmazsak, yarın kaybımız çok daha fazla olacaktır.

Özellikle köy içinde bulunan pansiyon ve oteller, bungalovlar, restoranlar ve diğer küçük esnaf elini taşın altına koyarak ‘’BİZ BURADAYIZ’’ demelidir.

Yerli halkın birçoğu, köy içinde faaliyet gösteren mükemmel tesislerden haberi yoktur. Bu bana göre çok büyük bir kayıptır.

Hep söylerim yerel yönetimlerin, özellikle kırsalda faaliyetlerinin çok kapsamlı olması gerektiğini. İşte tam da bu noktada, yerel yönetimler de bu işin başını çekerek, yerel halkın kalkınmasını sağlamalı ve bizi biz yapacak katma değerimizin oluşturulmasına öncülük etmesi gerekmektedir.

Buna ek olarak sizvil toplum örgütleri de katkı koyarsa, eminim ki geri dönüşü çok daha hızlı olacaktır.

Unutmayalım ki; BAŞKA KARPAZ YOK!

Güneşin Doğduğu Yerden Herkese Selam Olsun.