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YDP Kurultayı başladı... Tatar'a yoğun ilgi...

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Kurultaya katılan misafirler arasında en çok alkışı Başbakan Ersin Tatar aldı...
YDP Kurultayı başladı... Tatar'a yoğun ilgi...

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'nin 3. Olağanüstü Kurultayı, bugün Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor.

Başbakan Ersin Tatar ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da YDP'nin Olağanüstü Kurultayı'na katıldı.

"İktidara yürüyoruz" sloganıyla gerçekleşen Kurultaya Genel Başkan Erhan Arıklı ve Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun yanı sıra Parti'nin önde gelen isimleri katılım göstermiş durumda.

Yeniden Doğuş Partisinin “Ver Elini Saray” sloganı ile gerçekleştirdiği Olağanüstü Kurultay saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

Herhangi bir seçimin yapılmayacağı kurultayda sadece Tüzük değişiklikleri onaylanacak.

YDP Tüzüğüne geçici bir madde eklenerek Parti Meclisi üye sayısı artırılmış ve 175’e çıkarılmıştı.

YDP’nin seçimli 3’üncü Olağan Kurultayı Mart 2021’de yapılacak.

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