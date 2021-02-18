Yeniden Doğuş Partisi’nin ileri gelenleri arasında büyüyen tartışma çok ilginç bir hale bürünmeye başladı.

Yeniden Doğuş Partisi’nin ileri gelenleri arasında büyüyen tartışma çok ilginç bir hale bürünmeye başladı. Parti içinde başlayan başkanlık kavgasının, Bertan Zaroğlu’nun hazırladığı bir gazete haberi aracılığıyla kamuoyuna taşınmasının ardından şimdi partinin ileri gelenleri birbirlerinin sahte hesaplarını deşifre etmeye başladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde daha önce şahit olmadığımız garip olaylar meydana geliyor. Yeniden Doğuş Partisi’nde hafta başı itibariyle başlayan tartışmalar her geçen gün büyüyor. İlk olarak Bertan Zaroğlu’nun “Yeni Kıbrıs” adlı bir sosyal medya hesabı üzerinden haber yayınlamasıyla başlayan tartışma, grup yöneticilerinin montajlanması ile devam etmiş son olarak bugün sabah saatlerinde parti Başkanı Erhan Arıklı’nın bazı Başkanlık Divanı üyelerini görevden almasıyla gerginlik hat safhaya ulaşmıştı.

Gün bitmeden yaşanan skandallara ise bir yenisi daha eklendi. Görevden alınmasıyla ilgili kişisel Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bülent Kaya’nın paylaşımının altında YDP’liler birbirlerinin sahte hesaplarını deşifre etmeye başladı.

Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı’nın konuyla ilgili bahsi geçen paylaşıma bir yorumda bulunmasının ardından adı “Sami Hakverdi” olan bir kişi, Ayhan Arıklı’nın kullandığı sahte hesabın “Necip Cemal” olduğu deşifre etti. Hemen ardından “Sami Hakverdi”ye yanıt veren Arıklı ise, hesabın Bertan Zaroğlu’na ait olduğunu söyleyerek, Zaroğlu’nun sahte hesabını da deşifre etmiş oldu.

İşte o paylaşım:

Kaynak: GazeddaKıbrıs