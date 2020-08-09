YDP’nin Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor

Yeniden Doğuş Partisinin “Ver Elini Saray” sloganı ile gerçekleştireceği
Olağanüstü Kurultay saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.
Herhangi bir seçimin yapılmayacağı kurultayda sadece Tüzük değişiklikleri onaylanacak.
YDP Tüzüğüne geçici bir madde eklenerek Parti Meclisi üye sayısı artırılmış ve 175’e çıkarılmıştı.
Parti Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı açıklamada, kurultayla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.
YDP’nin seçimli 3’üncü Olağan Kurultayı Mart 2021’de yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.