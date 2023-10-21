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YDÜ 6’ncı Güzellik Festivali’ne katıldı

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Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Antalya’da düzenlenen 6’ncı Güzellik Festivali’ne katıldı
YDÜ 6’ncı Güzellik Festivali’ne katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri,  Proacademy  tarafından Antalya’da düzenlenen 6’ncı Güzellik Festivali’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti.

13-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve üç gün süren festivalde, yurt içi ve yurt dışından uzmanlar farklı konularda eğitimler gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy da “Vitamin ve Minerallerin Cilde Faydaları” hakkında eğitim vererek kaleme aldığı “Doğal Ürünlerle Kişisel Bakım” kitabını da güzellik uzmanlarına tanıttı. Festivale katılan eğitimcilere plaket, katılımcılara ise sertifika verildi.

Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy: “Güzellik uzmanlığı, sistemli bir eğitimle kazanılan özel bilgi ve becerilere dayalı bir meslek.”

Güzellik uzmanlığının, sistemli bir eğitimle kazanılan özel bilgi ve becerilere dayalı bir meslek olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, bu tür organizasyonların öğrencilerin farkındalıklarını ve tecrübelerini artırmak için çok faydalı olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, “Yurt içi ve yurt dışında güzellik sektöründe çalışan tüm uzmanlara, mesleki eğitimin önemini ve yerini vurgulamak ve farkındalıkları artırmak için burdayız” ifadelerini kullan

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