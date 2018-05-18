YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretmen Adaylarına “İşaret Dili” Semineri Düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında görevli Uz. Dervişe Amca Toklu’nun koordinatörlüğünde düzenlenen seminer, İşaret Dili Eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan tarafından verildiği belirtildi.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici; İşitme Engelli İnsanların Zekâ Sorunu Yok”

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici seminerde yaptığı konuşmada, çevremizde işitme engellilerin sayısının dikkat çekici düzeyde olduğunu vurgulayarak, işitme engelli insanların zekâ sorununun olmadığı gerçeğini de dile getirdi.

Mirici, semineri düzenleyen Uz. Dervişe Amca Toklu’ya, eğitmen Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan’a ve seminere katılan öğretmen adaylarına da teşekkürlerini sundu.

Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan, İşaret Dili İle İlgili Bilgileri Uygulamalı Etkinlikler Halinde Gerçekleştirdi

Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan ise, seminerde ilk olarak işaret dilinin geçmişten günümüze olan gelişimi ve işitme engellilerin ülkemizdeki iletişim sorunları hakkında bilgiler verdi, daha sonra temel işaret dili ile ilgili bilgileri uygulamalı küçük etkinlikler halinde gerçekleştirdi.

Etkinlik öğrencilerin soru ve görüşleri ile yoğun bir katılım ve sohbet havasında gerçekleştirilirken, ilk kez işaret dili ile tanışan öğrenciler uygulama etkinlikleri sırasında eğlenceli vakit geçirdiler ve işaret dili ile kendini tanıtma ve bilgi alma konularında uygulamalar yaptılar.

İşaret Diline Yönelik Seminer Ve Etkinliklerin Farkındalık Yaratmak İçin Önemli Olduğu Vurgulandı

Soykan etkinlik sonunda anlamlı davet için semineri düzenleyen Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Uz. Dervişe Toklu’ya ve öğrencilerine teşekkür etti. Aynı zamanda engellilere yönelik gerçekleştirilen bu gibi seminerler ile etkinliklerin farkındalık yaratmak için önemli olduğunu ve devam etmesini yürekten istediğini de belirtti.