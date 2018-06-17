YDÜ İletişim Fakültesi’nde 1. Uluslararası Animasyon Etkinliği Düzenlendi…

Yakın Doğu Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü ile Çizgi Film ve Animasyon Bölümleri’nin Aron Kongre işbirliğinde 1. Uluslararası Animasyon Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında sunum ve çalıştaylar yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Mercedes, Yamaha gibi büyük firmalara reklam filmleri çeken Romanya’nın önde gelen animasyon şirketlerinden Safe-Frame Direktörü Sebastian Cosor, Amerika Birleşik Devletleri’nden Keli Illustration Direktörü Nuri Keli ve dünyanın en önemli animasyon-digital oyun şirketlerinden Netmarble Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Dilek Ertetik birer sunum yaptı.

İki gün boyunca gerçekleşen etkinlikte, animasyonun günümüzdeki yerinin yanısıra, hangi alanlarda nasıl kullanıldığına dair sektör odaklı bilgiler paylaşıldı. Yapmış olduğu sunumda kişisel deneyimlerinden yola çıkan Sebastian Cosor, günümüzde animasyon piyasası hakkında verdiği bilgiler dışında, Avrupa ve Amerika sektörünün ihtiyaçları ve hangi platformda nasıl kullanıldığını örnekler vererek açıkladı.

Senaryo, Storyboard, Karetter Tasarımı, Mekan İllüstrasyonları, Hareket ve Görsel Efekt Uygulama Süreçleri Anlatıldı...

Keli Illustration Direktörü Nuri Keli ABD’den internet üzerinden canlı olarak yapmış olduğu sunumunda, animasyon örnekleri üzerinden senaryo, storyboard, karetter tasarımı, mekan illüstrasyonları, hareket ve görsel efekt uygulama süreçlerini anlattı.

Etkinliğin ikinci gününde Netmarble Halkla İlişkiler ve Pazarlama müdürü Dilek Ertetik ise animasyon ve dijital oyun sektörü hakkında bilgiler vererek, özellikle oyun sektörünün günümüzde mobil alana kaydığını ifade etti. Sunumuna oyun sektörünün küresel boyutu ile başlayan Ertetik, daha sonra Türkiye’deki gelişimin önemine vurgu yaparak, ileride bu sektörde çalışmak isteyenler için fırsatların olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Keçeci; “Ülkemizde Bu Sektörün Var Olabilmesi Adına Önemli Adımlar Atmaya Çalışıyoruz.”

İletişim Fakültesi Dekan Vekili aynı zamanda Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Animasyon sektörünün ülkemizde de gelişmesi için adımlar attıklarını söyledi.

Doç. Dr. Keçeci, “İki süren etkinlikte, Romanya’dan Sebastian Cosor, Amerika Birleşik Devletleri’nden Nuri Keli ve Türkiye'den Dilek Ertetik çok değerli isimler animasyon ve dijital oyun sektörü üzerine bilgiler verdiler. Ülkemizde de bu sektörün var olabilmesi adına önemli adımlar atmaya çalışıyoruz. Bunu ancak eğitim ve bilginin paylaşımıyla başarabileceğimizi biliyoruz, ayrıca etkinlik partnerimiz Aron Kongre’ye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Akademik kadro yanında öğrenciler tarafından da büyük bir ilgiyle takip edilen etkinlik, teşekkür belgelerinin takdiminin ardından anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.