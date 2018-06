YDÜ Mühendislik Fakültesi Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Porf. Dr. Mehmet Özsöz, Enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Kamil Dimililer ile birlikte Derviş Paşa, Eyüp Kavalcı ve Zeki Erenköy’ün sunduğu müzik dinletisi ile devam etti. Ardından video gösterimi yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi’nde, Elektirik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bio-Medikal Mühendisliği, petrol ve doğalgaz Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektirik-Elektronik Teknolojileri Yüksek Teknikerliği Programı, Otomotiv Teknolojisi Programı, Elektronik Teknolojisi Programı olmak üzere 13 bölümde 259 mezun verdi.

Prof Dr. Özsöz; “İananıyoruz Ki Yapacağınız İşlerde Sizlere Verdiğimiz Çağdaş Ve En Üst Düzey Bilgilerle Kısa Zamanda Kariyer Basamaklarını Hızla Çıkacak Ve Başarılar Elde Edeceksiniz.”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Porf. Dr. Mehmet Özsöz yaptığı konuşmada; “Burada bugün Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden 2017-2018 eğitim döneminde mezun olan genç mühendisler için buradayız. Burada aldıkları eğitim ile gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada büyük katkıları olacağı inancındayım. Değerli mühendisler yıllardır devam eden zorlu eğitim hayatınızın sürecini tamamlamış bulunmaktasınız. Arkanıza dönüp baktığınızda geçtiğiniz bu süreçte soluklu bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Bugün kendinizin ve ailelerinizin yanı sıra ülkemize ve dünyaya karşı sorumlu genç mühendislersiniz. İananıyoruz ki yapacağınız işlerde sizlere verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla çıkacak ve başarılar elde edeceksiniz. Sizler başarıdan başarıya koşarken Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha yücelterek bizi onurlandıracaksınız” diyerek sözlerine başladı.

Porf. Dr. Özsöz; “Yakın Doğu Üniversitesi’nden Mezun Olmak Yeni Kapıların Açılmasına Olanak Sağlayacaktır."

Porf. Dr. Özsöz; “Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmak yeni kapıların açılmasına olanak sağlayacaktır. bundan sonraki süreç sizin için öğrendiklerinizin yeni bilgilere uygulamasıdır. Günümüz dünyasında en önemli gelişmeler mühendislik ve tıp alanlarında olmaktadır. Bu nedenle tüm dünyaya açık olan bu bilgilerden yararlanmak sizlere kalmaktadır. Kim daha fazla çalışırsa bilgiye ulaşmak için o kazanacaktır. Bundan sonraki süreçte iş arayacaksınız. Kendi konumunuzla ilgili her iş olduğunda seçici davranmayın. O işi ve iş hayatını öğrenmeye çalışın. Bu deneyim size mesleki açıdan büyük avantajlar sağlayacaktır” dedi. Porf. Dr. Özsöz; “Güncel olanı yenilikleri takip edin, mühendislk literatürüne yeni giren endüstri ile ilgilenin. Önümüzdeki yıllar bunun uygulaması da olacaktır. Hayallerinizin arkasından gidin hayal gücü bilgiden çok daha önemlidir. Her zaman başınız sıkıştığında 3 kelimeyi tekrar edin; yapacağım, yapacaksın, yapacağız. Sizden isteğim sizleri bugünlere kadar her türlü fedakarlığı göğüsleyerek getiren ailenizi, ülkenizi ve üniversitemizi unutmamanızı talep eder, bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Değerli Mezunlar Sizlere Öğretilen Bilimsel Ve Etik Kurallara Daima Bağlı Kalınız.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ise, “Bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır.Yakın Doğu Üniversitesi kuruluşundan bu yana bilim ve eğitim kurumunun, tarihi bakımından kısa sayılacak zaman dilimi içerisinde olağanüstü bir hızla gelişmiş, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel ve Mütevveli Heyeti Başkanımız Doç. Dr. İrfan S. Günsel’in öngörüleri ve liderliğinde 19 fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkeziyle 1600 öğretim elemanı ve 27 bine yakın öğrencisine en iyi eğitim, öğretimi ve araştırma ortamını sağlamak amacıyla Kıbrıs’ın en büyük eğitim, araştırma ve kültür merkezi olmuştur” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Sayın konuklar değişik zamanlarda farklı meslekler popüler olabilmektedir. Bazen sağlık, bazen mühendislik, bazen hukuk ya da işletme gibi branşlar ön plana çıkabilmektedir. Bilime yön veren, bilim insanı seminerleri çerçevesinde her ay üniversitemizde iki ya da üç tane konuşmacı olmakta, Türkiye ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde alanlarında çok başarılı seminerler vermektedir. Bu bilim insanlarını incelediğimde büyük çoğunluğun mühendisler olduğunu fark ettim. Bu bilim insanlarının bazılarının Yakın Doğu Üniversitesi’nde olması hatta bunun mühendislik fakültesi dekanı olması gurur verici” diye konuştu.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Değerli mezunlar sizlere öğretilen bilimsel ve etik kurallara daima bağlı kalınız. Artan rekabet ortamına uyum sağlayabilmek için buradan ayrıldıktan sonra mesleki tecrübelerinizi artırmaya yönelik eğitim ve araştırmalara devam ediniz. Her geçen gün artan deneyim, bilgi ve tecrübelerinizle kendi alanınızda aranan birer mühendis olacağınıza ve çalışmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesile ile şahsım ve kurmumuz adına mezuniyetinizi kutluyor yeni yaşamınızda sizlere sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. Yolunuz açık olsun” diyerek konuşmasını noktaladı.

Ardından Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümünden mezun Pahank Moranke Buful, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunu Mete Gürçiçek birer konuşma gerçekleştirdi.

Tören, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Kocaoğlu tarafından başta dereceye giren öğrencilere madalyalarının takdimi ve diplomaların takdimiyle devam etti ardından kep atma merasimi ile son buldu.