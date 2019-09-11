YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2019-2020 öğretim yılı için öğrenci alınacak

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2019-2020 öğretim yılı için öğrenci alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2019-2020 öğretim yılı için yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır denildi.

Kayıt Yapılabilecek Adresler

KKTC ve T.C yurttaşı adaylar sınav kayıtlarını, sınavın yapılacağı 16 Eylül 2019 saat 09.45’e kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığına müracaat ederek yapabilirler. Tel: (0392) 6802000 - 5168

Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri:

Tüm adayların başvuru kaydı ve yetenek sınavı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10:00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında gerçekleşecektir.