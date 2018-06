YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene; Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması ile başlarken konuşmaların öncesinde Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından İlyas Abdullin müzik dinletisi sundu

Prof. Dr. Esendal; “Elim Bir Trafik Kazası Sonucunda Aramızdan Ayrılan Jale Asya Hilmioğlu’nu Tüm Sınıf Arkadaşları, Hocaları, Sevenleri Ve Ailesi Adına Rahmet Ve Özlem İle Anıyorum.”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal; “Konuşmama bir anma ile başlamak istiyorum. Bugün normalde bizlerle beraber olması ve mezun olması gerekirken maalesef 5 Kasım 2015 tarihinde fakülteye gelirken elim bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılan Jale Asya Hilmioğlu’nu tüm sınıf arkadaşları, hocaları, sevenleri ve ailesi adına rahmet ve özlem ile anıyorum. Nurlar içinde yatsın.”ifadelerini kullandı.

Porf. Dr. Esendal; “Her alanda ilkeli, başarılı, bir ilki edinen ve gelenek haline getiren üniversitemizin Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in engin vizyonu, öngörüsü ve girişimciliğinin bir eseri olarak 2 kasım 2009 tarihinde açılan ve ilk öğrencilerini alan Yakın doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi 1 yıllık İngilizce Hazırlık okulu sürecinin ardından 20 Eylül 2010 tarihinde ülkenin, adanın, Türkiye’nin ve bulunduğumuz coğrafyanın ilk ve tek özel veteriner eğitim kurumu olarak meslek eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Bu ilk ve tek özel veteriner eğitim kurumu olma özelliğini hala korumakta olan fakültemiz 1. Mezuniyet döneminde 10, 2. Mezuniyet döneminde 21, 3. Mezunityet döneminde 30 ve şu anda içinde bulunduğumuz mezuniyet döneminde 32 olmak üzere toplam 93 genç veteriner hekimi meslek camiamıza kazandırmıştır ve bunun haklı gururu ve sevincini sizlerle paylaşmaktayız. Fakültemizin kurulması sayesinde bugün bu salonda bir araya gelmemize ve bu gurur ve sevinç tablosunu birlikte yaşamamıza vesile olan Dr. Suat Günsel’i huzurlarınızda şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim” dedi.

Porf. Dr. Esendal, “Genç Veteriner Hekimler.Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin Birer Mezunu Ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin Birer Fahri Temsilcisi Olarak Size Yakından İzleyeceğiz”

Porf. Dr. Esendal; “Veteriner Hekimlik Eğitimi uzun soluklu, zor ve çeşitlilik gerektiren bir eğitimdir. Kurum içi teorik ve pratik eğitimin yanı sıra; mezbaha uygulamaları, çiftlik ziyaretleri, işletme ziyaretleri ve klinik gibi kurum dışı uygulama ağırlıklı bir eğitim söz konusudur. Eğitim materyallerin temelini hayvanların oluşturduğu veteriner hekimlik eğitiminde öğrenci ile eğitim materyalleri olan çeşitli hayvan türlerini uygun ortamda bir araya getirmek öğrenciye en kaliteli eğitim verebilmenin olmazsa olmaz bir ön koşuludur. Kurulduğumuz tarihten bu yana denk üniversitemizin bize sağladığı olanaklar ve verdikleri destek sayesinde dersliklerin, öğrenci uygulama laboratuvarlarının, anatomi müzesi Bilimsel Araştırma Laboratuvarları ve deney hayvanı araştırma laboratuvarının bulunduğu ana eğitim binamız ile birlikte ana eğitim binamız içinde yer alan tam teşekkürlü ve 7/24 hizmet ve eğitim veren Hayvan Hastanemiz, şirinevlerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Havva Hanım Eğitim Öğretim ve Araştırma Çiftliği ve arapköyde bulunan at çiftliğinden oluşan eğitim kompleksimiz ile koşulu yerine getirmiş, ülkemiz ve öğrencilerimize en üst düzeyde bilimsel, güncel, yeni bilgiler içeren; çağdaş, günlük gereksinimlerini karşılayabilen ve mevkidaşlarıyla rekabet edebilir bir eğitim verilmiştir” diye konuştu. Porf. Dr. Esendal, “Genç Veteriner Hekimler.Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin birer mezunu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin birer fahri temsilcisi olarak size yakından izleyeceğiz. Mesleğinizle göstereceğiniz başarı ve ilerlemeler bizler için en büyük gurur ve sevinç kaynağı olacaktır. Bugün sizlerle olan hoca öğrenci ilişkimiz sona ermektedir. Ancak her son yeni bir başlangıç anlamına gelir. Şu andan itibaren sizlerle meslektaş ilişkimiz başlamaktadır. Şunu unutmayın ki bundan sonraki meslek yaşamınızda her ne zaman bize ihtiyaç duyarsanız bir meslek büyüyüğünüz olarak daima yanınızda olacak ve sizlere destek vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin mezuniyetinizi en içten dileklerimle kutlarım. Yolunuz, bahtınız ve şansınız açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Porf. Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs’ın En Büyük Eğitim, Araştırma Ve Kültür Merkezi Olmuştur”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise; “Kültürümüzün ileri uygarlık kurma faaliyetinin ön safında yer alacak biçimde geliştirilmesi kültürümüzü yakından ilgilendiren kesimlerini sağlam bilgi ışığında geliştirmekle mümkündür. Eflatun ve Aristo’dan başlayarak, günümüze dek uzanan süreçte bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler idealizmin felsefi esaslar üzerine temellenmiş; bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır. Yakın Doğu Üniversitesi süre gelen birikimi ve yüksek öğretimli oluşturduğu kültürüne dayanarak yaptığı bütün eylemlerinde Newton evrenine kuralları olan bilimsel akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel etik vardır. Benimsediğimiz 3. Nesil üniversite modeli ile akademik çalışmaların ,araştırmaşların ve arge faaliyetlerinin ve tüm bilimsel çıktılarını toplum yararına sunmaktayız. Kuruluşundan bu yana geçen bu kadar kapsamlı ve yüksek düzeyli bilim ve eğitim kurumunun tarihi bakımından kısa sayılacak zaman dilimi içerisinde üniversitemiz olağanüstü bir hızla gelişmiş ve Kıbrıs’ın en büyük eğitim, araştırma ve kültür merkezi olmuştur” dedi. Porf. Dr. Şanlıdağ; “Değerli mezunlarımız bugün alacağınız diplomalarınızla Veteriner Hekim ünvanını elde etmiş olacaksınız. Üniversiteden mezun olan çoğu öğrencinin uluslararası düzeyden ziyade ulusal düzeyde yarar gösterdiği görülmektedir. Mütevazi miktarda para kazanacak veya şöhrete kavuşacaksınız. Zamanla göreceksiniz, hepiniz değil ama çoğunuzun yazgısı böyle olacak. Hayata atıldığınızda kendinizi, toplumunuzu kurarken veya güçlendirirken bulacaksınız. Yazgınız böyle çıkarsa sevinin çünkü toplumlar bu dünyada elle tutulur tek şeylerdir gerisi boştur. Her geçen gün artacak deneyim ve bilgi birikiminizle kendi alanlarınızda aranan birer Veteriner Hekim olacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın süre sağlık, mutluluk ve başarı getirmenizi diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı. Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal eşliğinde meslek yemini edildi. Fakülte birincisi Veteriner Hekim Furkan Edilzer geleneksel olan yaş kütüğüne ismini çakmasının ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Dipolamaların takdimi ve geleneksel kep atma merasimi ardından mezun öğrenciler ve aileleri onuruna bir kokteyl gerçekleştirildi ve tören sona erdi.