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YDÜ Veterinerlik İngiltere’de Avrupa Topluluğu Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Yaz Okulu’nda temsil edildi

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Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İngiltere’de Avrupa Topluluğu Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Yaz Okulu’nda temsil edildi
YDÜ Veterinerlik İngiltere’de Avrupa Topluluğu Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Yaz Okulu’nda temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüban Göçmen, İngiltere’nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen 18. Avrupa Topluluğu Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (ESCMID 2018) Yaz Okulu’na, katılarak sözlü bildiri sundu.

Dünyanın seçkin üniversitelerinden gelen katılımcıların yer aldığı yaz okulunda, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüban Göçmen, ‘Kedi ve Köpeklerin Klinik Örneklerinden Staphylococcus pseudintermedius Grubu'nun Bakteriyolojik ve Moleküler Yöntemler ile Teşhisi ve Metisilin Dirençli Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)’un Araştırılması' konulu sözlü bildirisini sunarak hem KKTC’yi hem de Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, klinik mikrobiyoloji ve bulaşıcı hastalıklar konusunda geniş bir konu yelpazesi ile uzmanlık eğitiminin sonunda uzman doktorların yanı sıra, veteriner hekimler, biyologlar, eczacılar, doktora öğrencileri ve enfeksiyon alanında çalışan doktora sonrası araştırmacıları katıldığı söz konusu kongrede sunulan çalışmada, kedi ile köpeklerin kulak ve deri svap örnekleri, 5 adet pilot veteriner kliniğinden (Lefkoşa, Güzelyurt, Gazimağusa, Girne ve  Yakın Doğu Hayvan Hastanesi) toplandı. Toplanan örneklere bakteriyolojik izolasyon prosedürü uygulanmış ve VITEK 2 Compact otomatize sistem cihazı ile bakteriyolojik identifikasyonu yapıldı. mecA gen dirençliliği serolojik testler ve RT-PCR metotu ile tespit edilmek üzere çalışmalara devam edildiği belirtildi. 

 

 
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