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YDÜ’de Üretim Atölyeleri ve Proje Değerlendirme Etkinliği Düzenledi…

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Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı, Üretim Atölyeleri ve Proje Değerlendirme etkinliği düzenledi.  
YDÜ’de Üretim Atölyeleri ve Proje Değerlendirme Etkinliği Düzenledi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Eğitim Fakültesi Lab 1’de gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerin projeleri sunularak bölümdeki öğretim elemanları tarafından değerlendirildi. 

Prof. Dr. Hakkı Mirici; "Üretim Odaklı Çalışmalara Önem Veriyoruz"
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Mirici, değerlendirme sürecinin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını, teknolojik donanım ve becerilerle geleceğe yön veren gençlerin yetişmesinde üretim odaklı çalışmalara önem verdiklerini vurguladı.
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Akçıl ise, bölüm etkinliklerinin başarıyla devam ettiğini, öğrenci başarılarının gurur verici olduğunu belirtti. 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da konuşmasında, bölümdeki öğrencilerin aktif bir katılımcı olmalarına önem verdiklerini belirterek bu tür etkinlikleri düzenlendiklerini ve dönem başında başlattıkları uygulamaları üretim odaklı projelerle tamamlandıklarını ifade etti. 

Projeler Bölümdeki Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirildi… 
Etkinlik kapsamında üretim atölyelerinden sorumlu öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, Yrd. Doç. Dr. Sezer Kanbul ve Uz. Yücehan Yücesoy’a ait derslerde görev alan öğrencilerin projeleri sunuldu ve bu projeler bölümdeki öğretim elemanları tarafından değerlendirildi. 
Değerlendirme kurulunda, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan, öğretim üyeleri Doç. Dr. Fezile Özdamlı, Doç. Dr. Hüseyin Bicen, Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ, Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, Yrd. Doç. Dr. Sezer Kanbul, Dr. Ahmet Arnavut, Uz. Kezban Ozansoy ve Uz. Yücehan Yücesoy yer aldı. 

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