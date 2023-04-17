Yellen: Fed’in faiz artırma ihtiyacı ortadan kalkabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD bankalarının borç vermeyi sıkılaştırma ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirterek bu durumun Fed'in daha fazla faiz artırımına olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bankaların son iflasların ardından daha temkinli davranacaklarını ve borç vermeyi sıkılaştırabileceklerini belirtti. Yellen bu durumun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artırımına olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Yellen dün CNN’e verdiği röportajda, Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank’ın geçen ayki iflaslarının neden olduğu sistemik tehdidi durdurmak için alınan politika önlemleri nedeniyle mevduat çıkışlarının durduğunu ve her şeyin sakin olduğunu söyledi.

FED YERİNE GEÇEBİLİR

Yellen, “Bankalar muhtemelen bu ortamda biraz daha temkinli olacak. Bankacılık sisteminde borç verme standartlarında bir miktar sıkılaşma gördük ve daha fazlası da olabilir” diye konuştu.

Yellen, bu durumun “Fed’in yapması gereken daha fazla faiz artırımının yerine geçebilecek” bir kredi kısıtlamasına yol açacağını” söyledi.

Ekonomik görünümünü değiştirecek “yeterince dramatik veya önemli” bir şey görmediğini söyleyen Yellen, “Bu nedenle, enflasyonun düşmesiyle güçlü işgücü piyasasının ve ılımlı büyümenin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.