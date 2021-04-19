Yeltekin: “Gerçekleri yansıtmıyor”

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, açıklamayı, sadece siyasi tavır ve eski yönetim kurulunun yasal mevzuatlara aykırı işlerini kapatmak-aklamak için yapılan bir açıklama olarak gördüklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta, Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, BASS’ın Li-Koop Ltd’de örgütlü ve yetkili sendika olduğunu ifade ederek, cuma günü yerel basında Li-Koop üyeleri platformu adına yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, açıklamayı, sadece siyasi tavır ve eski yönetim kurulunun yasal mevzuatlara aykırı işlerini kapatmak-aklamak için yapılan bir açıklama olarak gördüklerini kaydetti.

Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından görevden alınan ve yargıya gönderilen eski yönetim kurulunun başta Fasıl 114, Çalışma Yasası ve daha birçok yasaya aykırı işler yaptığını iddia etti.

Li-Koop üyeleri platformu adına açıklama yapanların, “olumsuz ve yasalara aykırı” hareket ederek, görevden alınan eski yönetim kuruluna hiç hesap sormadığını savunan Yeltekin, “Şimdi kahramanlığa soyunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Şu anda Li-Koop Ltd’in mali yapısının güçlendiğini, personel özlük ve sosyal haklarının güvencede olduğunu belirten Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin Li-Koop Ltd. ve kuruluş amaçlarına aykırı ‘çiftlik’ gibi kullanılan kooperatiflerdeki yasal uygulamalarını desteklediklerini kaydetti.

Yeltekin, kooperatiflerin ülkeye ve üyelerine hizmet etmeleri konusundaki yasal çalışmalara da destek verdiklerini bildirdi.