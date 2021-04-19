  • BIST 1.395
  • Altın 464,128
  • Dolar 8,0712
  • Euro 9,7214
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÖğretmenlik sınavlarıyla ilgili kurallar ile sınav yerleri belirlendi

Yeltekin: “Gerçekleri yansıtmıyor”

» »
Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, açıklamayı, sadece siyasi tavır ve eski yönetim kurulunun yasal mevzuatlara aykırı işlerini kapatmak-aklamak için yapılan bir açıklama olarak gördüklerini kaydetti.
Yeltekin: “Gerçekleri yansıtmıyor”

 Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta, Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, BASS’ın Li-Koop Ltd’de örgütlü ve yetkili sendika olduğunu ifade ederek, cuma günü yerel basında Li-Koop üyeleri platformu adına yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, açıklamayı, sadece siyasi tavır ve eski yönetim kurulunun yasal mevzuatlara aykırı işlerini kapatmak-aklamak için yapılan bir açıklama olarak gördüklerini kaydetti.

Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından görevden alınan ve yargıya gönderilen eski yönetim kurulunun başta Fasıl 114, Çalışma Yasası ve daha birçok yasaya aykırı işler yaptığını iddia etti.

Li-Koop üyeleri platformu adına açıklama yapanların, “olumsuz ve yasalara aykırı” hareket ederek, görevden alınan eski yönetim kuruluna hiç hesap sormadığını savunan Yeltekin, “Şimdi kahramanlığa soyunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Şu anda Li-Koop Ltd’in mali yapısının güçlendiğini, personel özlük ve sosyal haklarının güvencede olduğunu belirten Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin Li-Koop Ltd. ve kuruluş amaçlarına aykırı ‘çiftlik’ gibi kullanılan kooperatiflerdeki yasal uygulamalarını desteklediklerini kaydetti.

Yeltekin, kooperatiflerin ülkeye ve üyelerine hizmet etmeleri konusundaki yasal çalışmalara da destek verdiklerini bildirdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis toplanamadı! Sennaroğlu Parti başkanları ile görüşüyor...19 Nisan 2021 Pazartesi 13:09
  • YÖDAK Başkanlığna Turgay Avcı getirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 13:00
  • ALTUN: “‘Eşit Egemenlik’ Adı Altında Alınacak Karar Veya Her Türlü Beyanata Sendikamız Destek Verecek19 Nisan 2021 Pazartesi 12:55
  • Şahali: Hükümet seçim tarihini görüşmemek için Meclis'i açmıyor!19 Nisan 2021 Pazartesi 12:19
  • Amcaoğlu:“Sırf muhalefet olsun diye açıklama yapılıyor”19 Nisan 2021 Pazartesi 11:50
  • 1 haftada 616 araç sürücüsüne işlem yapıldı19 Nisan 2021 Pazartesi 11:47
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!19 Nisan 2021 Pazartesi 11:42
  • Pazar günü parti yapan 6 kişiye işlem yapıldı19 Nisan 2021 Pazartesi 11:38
  • Bir kişinin burun kemiğini kıran A.K. tutuklandı...19 Nisan 2021 Pazartesi 11:35
  • 78 yaşındaki şahıs evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi19 Nisan 2021 Pazartesi 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti