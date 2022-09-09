  • BIST 3.465,10
  • Altın 1011.29
  • Dolar 18.2402
  • Euro 18.3881
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Yen, euro karşısında son 7 yılın en büyük değer kaybını yaşıyor

» »
Japon hükümeti, ABD Doları'nın ardından euro karşısında da değer kaybeden Japon Yeni'ndeki ani dalgalanmaların "aleyhte" olduğunu belirtti.
Yen, euro karşısında son 7 yılın en büyük değer kaybını yaşıyor

Japon Yeni'nin, yabancı piyasalardaki değer kayıpları hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor.

Yen, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 0,75 faiz artışı kararıyla euro karşısında son 7 yılın en büyük değer kaybını yaşadı.

Haftanın son günü itibarıyla 1 euro, 143 Japon Yeni olarak işlem görüyor.

En son 1998'de 139 Japon Yeni bandını gören 1 dolar, hafta içinde 144 bandını görürken şu an 143 Japon Yeni seviyesinden işlem görüyor.

MÜDAHALE GELEBİLİR

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yenin son hareketlerinin "ekonominin temel istikrarlarından uzak" olduğunu belirtti.

Suzuki, "Ani dalgalanmalardan oldukça endişeliyiz, ki bunlar aleyhimizde. Hiçbir opsiyonu hariç tutmaksızın gerekli tedbirlere hazırız." dedi.

Düşüş eğilimini "spekülatif" olarak niteleyen Suzuki, bu eğilimin sürmesi halinde Japon hükümeti olarak müdahale edeceklerini yineledi.

BOJ KARŞI

Değer kayıpları sonrası Başbakan Kişida Fumio ile bir araya gelen Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, görüşme sonrası gazetecilere konuştu.

Yendeki ani dalgalanmaların "Japon firmalar nezdinde olumsuz" olduğunu kaydeden Kuroda, piyasayı yakından izlediğini söyledi.

Kuroda, Başbakan Kişida'nın görüşmede herhangi bir talepte bulunmadığını aktardı.

Kayıplara rağmen ultra geniş parasal politikaları savunan BoJ'un, "enflasyondaki yükselişlerin geçici görüldüğü" anlayışına hakim olduğu belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı? 8 Eylül 2022 Perşembe08 Eylül 2022 Perşembe 07:48
  • Euro 18,13 liradan, sterlin 21,03 liradan güne başladı07 Eylül 2022 Çarşamba 10:16
  • Döviz güne nasıl başladı? 7 Eylül 2022 Çarşamba07 Eylül 2022 Çarşamba 08:01
  • Döviz güne nasıl başladı? 6 Eylül 2022 Salı06 Eylül 2022 Salı 07:59
  • Döviz güne nasıl başladı? 5 Eylül 2022 Pazartesi05 Eylül 2022 Pazartesi 07:57
  • Dolaşımdaki paranın yarısını 200 TL’lik banknotlar oluşturuyor03 Eylül 2022 Cumartesi 09:27
  • Döviz güne nasıl başladı? 3 Eylül 2022 Cumartesi03 Eylül 2022 Cumartesi 08:12
  • Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2022 Cuma02 Eylül 2022 Cuma 08:18
  • Dolar/TL kuru 2022’nin en yüksek seviyesini gördü01 Eylül 2022 Perşembe 14:00
  • Döviz güne nasıl başladı? 1 Eylül 2022 Perşembe01 Eylül 2022 Perşembe 08:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti