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Yeniboğaziçi Belediyesi Kamp alanını mühürlemeye hazırlanıyor! Büyük olaylar olmasından endişe ediliyor!

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Yeniboğaizçi Belediyesi Kamp alanını mühürlemeye hazırlanıyor! Büyük olaylar olmasından endişe ediliyor!
Yeniboğaziçi Belediyesi Kamp alanını mühürlemeye hazırlanıyor! Büyük olaylar olmasından endişe ediliyor!

Yeniboğaziçi Beleidyesi Kamp alanını mühürlemeye hazırlanıyor! Büyük olaylar olmasından endişe ediliyor!

 

İşte Belediye'den yapılan açıklama;

Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı, sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.
Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan duyuruda, ilgili yasaların Belediyeye verdiği yetki ile yapılacak olan yasal işlemlerden sonra kimsenin tesise giremeyeceği, girilmeye çalışılması durumunda da gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

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