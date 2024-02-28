Yeniboğaziçi'nde karavanlar kaldırılıyor

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Yeniboğaziçi’ne bağlı sahil şeridinde bulunan 70’e yakın karavan ile ilgili Kaymakamlıkta yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

Özden Keser, yaptığı açıklamada bölgede bulunan karavan sahiplerine Cuma günü tebligat yapıldığını kaldırmayanların yarın sabah 9’da belediye ve polis ekipleri tarafından kaldırılacağını belirtti ve karavanların Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ait ambara çekileceğini ifade etti.