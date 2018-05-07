Yerel seçime doğru... Gazimağusa'da kim önde... Taner Ulutaş değerlendirdi...

24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlere doğru siyaset de hareketlenmeye devam ediyor. Gazimağusa Beleidyesi için İsmail Arter Bağımsız aday olurken, Bağımsız aday akademisyen Ulaş Gökçe'ye ise YKP ve TDP'den destek geldi. CTP ise Gazimağusa'da yarışa Erol Adalıer ile girerken bugün sürpriz bir gelişme de yaşlandı UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu Bağımsız adaylığını açıkladı.

Detay Gazetesi Genel Müdürü Taner Ulutaş Gazimağusa Belediye seçimlerini değerlendirdi.

İşte o değerlendirme;