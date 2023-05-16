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Yeşil Sol'un oyları MHP ve Yeniden Refah'a yazılmış

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YSK verilerinin açıklanmasıyla birlikte Yeşil Sol Parti’nin oylarının başka partilere, özellikle MHP ve Yeniden Refah Partisi'ne yazıldığı ortaya çıktı. Urfa ve Batman'da vekil sayıları değişti. Yeşil Sol birçok yerde sonuçlara itiraz etti.
Yeşil Sol'un oyları MHP ve Yeniden Refah'a yazılmış

DİYARBAKIR - 14 mayıs seçimleri bitti ancak usulsüzlük tartışmaları sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerinin açıklamasının ardından, sandıklarda yaşanan usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı.

Seçimlerde en dikkat çeken gelişmelerden biri, Yeşil Sol Parti'nin güçlü olduğu sandıklarda oy kaybı yaşarken, Cumhur İttifakı partileri MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin oylarının artması oldu. Diyarbakır başta olmak üzere bir çok kentte Yeşil Sol Parti’nin aldığı oyların bir bölümünün MHP ve Yeniden Refah Partisi’ne yazıldığı YSK’nın açıkladığı sandık sonuç listesiyle ortaya çıktı.

DİYARBAKIR’DA YEŞİL SOL PARTİ OYLARI MHP’YE YAZILDI

En somut örnek, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Esma Ocak İlkokulu'ndaki 1234 Nolu sandıkta geçerli oylarda yaşandı. Sandıkta Yeşil Sol Parti’nin aldığı 233 oy MHP’ye yazıldı. Tutanakların sisteme yanlış kaydedildiği, YSK sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıktı. Yeşil Sol Parti buna ilişkin itirazını yaptı.

URFA’DA YEŞİL SOL PARTİ VEKİL SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Sadece Diyarbakır değil, diğer kentlerde de benzer durum yaşandı. Urfa seçimlerinde Yeşil Sol Parti’nin 4 vekil çıkardığı açıklanmıştı. Ancak yapılan itirazların ardından bazı sandıklar tekrar sayıldı ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 5’e yükseldi. 1 millet vekilinin Yeşil Sol Parti’ye geçmesinin ardından bu defa sonuçlara AKP itiraz etti.

YURTDIŞI OYLARLA BATMAN'DA YEŞİL SOL'UN 1 VEKİLİ AZALDI

Bir diğer kent Batman. Batman’da ilk sandık sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti’nin 4, AKP’nin ise 1 vekil çıkardığı açıklanmıştı. Yurt dışı oylarının sisteme dahil edilmesiyle Yeşil Sol Parti'nin bir milletvekili AKP’ye geçti. Hüda Parlı Serkan Raman'ın böylece Meclis'e girdiği belirtildi. Ancak Batman'da da usulsüzlükler ile ilgili iddialar var. Yeşil Sol Parti Batman’da da sonuçları inceliyor. Buna ilişkin de itirazda bulunuldu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İHLALLER

İhlallerin yaşandığı yerlerden biri de deprem bölgesi. Antep, Adıyaman kentlerinde de ihlal haberleri geliyor. Yeşil Sol Parti Adıyaman’da ihlal tespit ettiği sandıklara itiraz etti. Sandıklarla ilgili işlem yapılması durumunda sonucun değişebileceği belirtiliyor.

ANKARA’DA TÜM SANDIK SONUÇLARI İNCELENİYOR

Sadece Kürt illeri değil, batı illeri, İstanbul ve Ankara gibi metropollerde de sandıklarda yapılan usulsüzlüklerin üzerinde duruluyor. Yeşil Sol Parti İstanbul'un üç seçim bölgesi ve Ankara’nın tüm sandık tutanaklarını inceliyor. Oy çalma, başka partilere işlemenin üst seviyede olduğu belirtiliyor. İncelenen tutanaklarda ihlal yada tutarsızlık tespit edilmesi durumunda itirazlarda bulunulacak.

Kaynak: artıgerçek

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