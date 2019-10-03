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Yetkili bayiden sıfır aldığı otomobilin tavanı iki kez boyanmış

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Yetkili bayiden sıfır aldığı otomobilin tavanı iki kez boyanmış
Yetkili bayiden sıfır aldığı otomobilin tavanı iki kez boyanmış

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş’un iki yıl önce Çorlu’daki bir bayiden ‘sıfır’ diye 82 bin liraya satın aldığı otomobilin tavanının iki kez boyandığı ortaya çıktı.

Çavuş, noter huzurunda tespit yaptırıp, Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Çavuş, 2017’de yetkili bayiden 82 bin lira bedelle aldığı aracı yaklaşık iki yıl sonra satmak istedi ve alıcıyla birlikte ekspere gitti. Eksper tarafından hazırlanan raporda ise sıfır denilerek satılan otomobilin tavanının iki kez boyandığı bildirildi. Aldığı raporla yetkili bayiye giden Çavuş, aracı değiştirmek istediğini söyledi. Ancak, “Sorumlu biz değiliz” yanıtını aldı. 

Otomobilin değerinin 30 bin lira düştüğünü söyleyen Çavuş şöyle devam etti: “Ekspertizde tavanın boyalı olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırdım, bana ‘Aldığınız yere gidin’ dediler. Eşimle birlikte Çorlu’ya gittik. Araca baktılar, ‘Olamaz, fabrikadan sıfır araba gelmiş biz de size sıfır araba sattık’ dediler.  Bilirkişi gelip, baktı ve aracın tavanının boyalı olduğunu söyledi. Sıfır araba aldım fakat şimdi kabul etmiyorlar. Ben de mahkemeye verdim. 3 Aralık’ta duruşmamız görülecek. Biz onların ekspertizi dahil üç ekspertize gösterdik, hepsi aynı şeyi söyledi.”

Aracı satmaya niyetlenmeleri sayesinde durumu farkettiklerini belirten Çavuş, uzmanların araç piyasasında tavanın en riskli bölge olarak geçtiğini söylediğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Araba alacaklar, aracı önce ekspertize göstersinler. Bu durum herkesin başına gelebilir. Firmaya ilk gittiğimizde, ‘Böyle bir şey olamaz’ dediler. ‘Böyle bir şey olsa tüketiciye söyleriz, belli bir miktar düştükten sonra satarız’ dediler. Israr ettik. Boya koordinatörü geldi. Aracın boyalı olduğunu söylemesine rağmen, ‘Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok, hukuki yollardan hakkınızı arayabilirsiniz’ dediler. Avukatım aracılığıyla aracı aldığım bayiye, İstanbul bayisine ve genel bayiye ihtarname gönderdik. Cevap olarak bize, iddialarımızın asılsız olduğunu, arabada boya olmadığını söylediler. Dava açtık. Bu süre içinde bize, ‘Siz bizden haksız kazanç elde etmek için mi dava açtınız?’ yazan bir yazı gönderdiler. Mahkemede mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”

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