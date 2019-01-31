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Yılmaz Özdil arakçı çıkmış: Kitabında bizim makalelerimizden alınan ve kaynak gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki"

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Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, tarihçi-yazar Ali Güler, Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabında kendi makale ve çalışmalarında yer alan bilgilerin kaynak verilmeden yazılmış olduğunu söyledi.
Yılmaz Özdil arakçı çıkmış: Kitabında bizim makalelerimizden alınan ve kaynak gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki"

Güler, Özdil'i "aşırmalarından" dolayı mahkemeye vereceğini de ifade etti.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Güler, "Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen,atıf yapılmayan,kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki... Sadece çok temel ve bariz olan “aşırmaları” sizlerle paylaşmak istiyorum" diye yazdı.

Güler, Özdil'in kitabının 9. sayfasında Atatürk'ün doğum tarihi olarak verilen 4 Ocak 1881 bilgisinin yeni gibi sunulduğunu ifade ederek, "Yıllar önce kitap ve makale çalışmalarımızda (1999 ve sonrası) Mustafa Kemal'in gün, ay ve yıl olarak doğum tarihini mevcut bilgi ve belgelere "4 Ocak 1881 Salı" olarak belirlemiştik. Y. Özdil bizim yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi ve tespit ettiğimiz tarihi aynen almış ve aktarmış" ifadesini kullandı.

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