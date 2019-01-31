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Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı mı?

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Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı mı? Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler'den flaş iddia
Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı mı?

Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, Yılmaz Özdil'in geçen hafta çıkarttığı 2 bin 500 liralık kitabına sert tepki gösterdi. Güler, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kitabın kendilerinin makalelerinden alıntılandığını iddia etti.

Yılmaz Özdil'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesintiler anlattığı kitabı geçtiğimiz günlerde özel baskıyla 2500 liradan satışa sunularak, tartışmaların odağına yerleşmişti. 1881 adet olarak basılan, özel basım saatler içinde tükenmiş, ardından bazı sitelerde 40 bin liraya varan rakamlarla satışa sunulmaya başlanmıştı.

Kitaba dair bir iddia da Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler'den geldi.Yılmaz Özdil'in kitabındaki bilgilerin derneğin makalelerinden atıfsız ve kaynakçasız olarak birebir kopyalandığını ileri sürdü.

'KAYNAKÇA YOK, ATIF YOK'

Ali Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Özdil'e tepki gösterirken, kitaptaki ifadelerin birebir olarak kopyalandığını ve kaynakçasız, atıfsız bir biçimde kullanıldığını iddia etti.

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Güler, "Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen,atıf yapılmayan, kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki… Sadece çok temel ve bariz olan 'aşırmaları' sizlerle paylaşmak istiyorum" paylaşımıyla Özdil'in makalelerinden kullandığı kısımları paylaştı.

Özdil, kitabı için "Üzerinde 10 yıl çalıştık"ifadelerini kullanmıştı.

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