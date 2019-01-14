Yine is 'kazası': 3 metre yükseklikten düşen İşçinin kafatası kırıldı

13.01.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde bulunan Van Duong NGHIEM (E-30), merdivenlerden aşağıya inmeye çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten beton zeminin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı
Van Duong NGHIEM kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip, kafatasında kırık ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı
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