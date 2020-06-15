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Yine Mi Tibuk Yine Mi Ayrıcalık

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Yine Mi Tibuk Yine Mi Ayrıcalık
Yine Mi Tibuk Yine Mi Ayrıcalık

Yenidüzen Gazetesi’nin bugünkü, “BİZ ÖZEL İZİNLİYİZ” manşeti ile ortaya çıkan ve ülkeye özel izinle giren 9 kişilik ayrıcalıklı grup olayı gündemi sarsmaya devam ediyor. Antalya’dan kalkan ve 9 kişiyi taşıyan uçak önceki akşam saat 22:00 sıralarında Ercan Havaalanı’na inmiş, 9 kişilik grup VIP kapısından özel izinle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne alınmıştı.

Yenidüzen’in haberiyle ortaya çıkan bu olay Kıbrıs’ın kuzeyinde deprem etkisi yaratırken, bu kişiler kimin özel izniyle adaya getirildiği tartışma konusu oldu.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “bu kişiler Lapta Marina yatırımı için getirildi” derken, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ bu iddiaları yalanladı ve böyle bir yatırımın gündemde olmadığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, gelen kişilerin nereye gittiğini bilmediğini söylerken, “bu konudan haberim yok” dedi. Bakanlar Kurulu’nun bu kişilerin ülkeye özel izinle gelmesi yönünde kararının olmadığı öğrenilirken, kamuoyunun bilgisine gelen yeni iddialarla bir kez daha aynı kişilere ayrıcalık yapıldığı ortaya çıktı.


Bilindiği üzere yaklaşık bir ay önce Merit Oteller Grubu Sahibi Besim Tibuk’un oğlu Murat Tibuk, benzer bir yolla Ercan Havaalanı’na gelmiş ve karantinaya alınmadan babasının oteline yerleşmişti. O günlerde büyük tartışmalar yaşanmış, bu tartışmalar sonrasında hükümet, oğul Tibuk’un diğer yurtdışından gelen insanlar gibi karantinaya alınacağını açıklamış ancak bu durum hiç gerçekleşmemişti. Gündeme gelen yeni bilgilere göre özel izinle geldiği iddia edilen 9 kişinin, Merit Oteller Grubu Sahibi Besim Tibuk tarafından ülkeye kumar oynamak için getirildiği ve Merit Gazino’da kumar oynayıp geri gittikleri öğrenildi. Hükümetin bu 9 kişiye hiçbir yaptırım uygulayamaması toplumda “hükümet istifa” seslerinin yükselmesine neden olurken, bu kişilerin gittiği Merit Gazino ve Otel’in hükümet tarafından karantinaya alınıp alınmayacağı merak ediliyor.


Daha önce oğul Tibuk meselesinde sınıfta kalan ve Tibuk’a söz geçiremeyen hükümetin, bu konuda Besim Tibuk karşısında yine sessiz kalıp kalmayacağı tartışma konusu olurken, uzmanlar bu kişilerin temas ettiği herkesin derhal karantinaya alınması gerektiği görüşünü ortaya koyuyor.

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