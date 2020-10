YKP 31 Yaşında!

Yeni Kıbrıs Partisi, taviz vermeksizin, fetihçi anlayış ve uygulamaları ile adanın üçte birini işgal altında tutan TC’nin sivil asker bürokrasisinin denetimindeki hem siyasi parti, tarikat ve hemşeri derneklerince, hem de yeraltı ve yerüstü paramiliter teşkilatlarıyla desteklenen ve yerli işbirlikçileriyle korunan Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejime karşı, bölünmüş yurdumuzun yeniden birleşmesi için 31 yıl boyunca sürekli mücadele verdi, mücadele verenlerle birlikte oldu…

TC’nin dayattığı fetihçi politikaların bir aracı olan demografik yapının, tapu kayıtlarının ve yerleşim yerleri isimlerinin değiştirilmesi, eğitim sisteminin Türkiye’ye entegre edilmesi, Sunni İslamcı tarikatların daha etkin olması için maddi, manevi yardımlar gibi asimilasyon politikalarının yıllarca uygulanması ile Kıbrıs’ın kuzeyi artık Türkiye’nin bir iline benzemektedir. Türkiye’nin deniz aşırı sömürgesi olan Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşam dayatılan sosyo-ekonomik politikalarla her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Türkiye’nin yerel alt yönetimi olan organın fonksiyonu her geçen gün daha da azalmaktadır. Görünüşte varmış gibi olanların bile işlevlerinin kalmadığını hemen hemen her gün gazetelerde haberi çıkan burdakiresmi-gayri resmi atanmış TC’li bürokratlarınfaaliyetlerinden anlamak mümkündür. Konya Belediyesi ile TOKİ’nin temsilcileri gelip Maraş içinde teknik ziyaret yapıp, geleceğini planladıklarını bizle beraber gazete haberlerinde okuyan adına bakanlar kurulu denen yürütme organın varlığını sorgulamak için başka nasıl bir kanıt istenebilir ki?

YKP, 1989 yılında yola çıkarken “vilayetleştirmeye hayır” sloganını kullanmış, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” demişti, bugün bu sloganlar hâlâ günceldir, son seçimlerdeki müdahalelerle debir kez daha ortaya çıkmıştır ki, yeniden başlatılacak bir mücadelenin de özü bu sloganlar olması gerekmektedir…

YKP, 31 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır…

31 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor…

Biz, 31 yıllık mücadele tarihimizle

vardık, varız, var olacağız…

Mücadelemiz sürüyor, biz kazanacağız…