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YKS sonuçları açıklandı

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2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
YKS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri yapan ve üniversite hayali kuran adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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