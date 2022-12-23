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Yüksek Seçim Kurulu oy verme gününe yönelik yasakları açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde oy verme süresinin saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona ereceğini hatırlattı.  
Yüksek Seçim Kurulu oy verme gününe yönelik yasakları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde oy verme süresinin saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona ereceğini hatırlattı.  

YSK’nın 23 numaralı duyurusunda, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, 25 Aralık 2022 Pazar günü, saat 19.00’a kadar Radyo ve Televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğu belirtildi.

Duyuruda şöyle denildi:

“Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasaktır.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”

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