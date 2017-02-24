 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.138
  • Altın 143,265
  • Dolar 3,5626
  • Euro 3,7711
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

YüksekÖğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

» »
YüksekÖğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşmeyi sürdürüyor.

Komite, dün UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı ve gündeminde olan Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamada, tasarı üzerindeki görüşmeye bugün de devam edileceği kaydedildi.

Ahmet Kaşif’in başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali hazır bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bakanlık yetkilileri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) ve Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililer de toplantıya katıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TC ile KKTC Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması23 Şubat 2017 Perşembe 17:22
  • ‘Gelişim ve yatırıma engel değil destek olalım’23 Şubat 2017 Perşembe 15:18
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği heyetiyle bir araya geldi23 Şubat 2017 Perşembe 15:08
  • Halkın Partisi Alaniçi köy ziyaretinde bulundu23 Şubat 2017 Perşembe 13:00
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Pakistan yolcusu23 Şubat 2017 Perşembe 12:45
  • Veteriner Dairesi açıklama yaptı: Veterinerler numune alımına devam ediyor23 Şubat 2017 Perşembe 12:04
  • Dürüst: "3'ncü GSM operatörüne yeşil ışık"23 Şubat 2017 Perşembe 11:55
  • KTOEÖS'ten %2.14’lük zamma eleştiri23 Şubat 2017 Perşembe 11:02
  • “Gerçekten daha verimli mi olacak?”23 Şubat 2017 Perşembe 10:54
  • Daha 12 yaşındaydı...23 Şubat 2017 Perşembe 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti