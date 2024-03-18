Yükseköğretim kurumları ve YÖDAK’ın araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, “Ülkedeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına” ilişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün UBP Milletvekili, Komite Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, davetlilerin dinlenmesi gündemi ile toplandı. Komite, çalışmalarına ileriki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk, Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Şifa Çolakoğlu katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekilleri Filiz Besim, Devrim Barçın, Sami Özuslu ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.