Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Anastasiadis’e veda yemeği

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanlık koltuğunu bırakmaya hazırlanan Nikos Anastasiadis’e veda yemeği verdi.

Alihtia’nın haberine göre dün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve eşi, Nikos Anastasiadis ve eşine verdiği veda yemeğin Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın “Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrar bacakları olduğu” öne sürüldü.

Yunan Başbakanı 10 yıldır gerek ikili gerekse AB düzeyinde yaptığı iş birliği nedeniyle Anastasiadis’e teşekkür etti ve Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm bulunması çabalarına desteğini yineledi.