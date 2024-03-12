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Yunanistan ‘kapıda vize’ için tarih verdi

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, Türk turistlere kapıda vize uygulamasının 30 Mart’ta başlayacağını duyurdu.
Yunanistan ‘kapıda vize’ için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 7 Aralık’ta Atina’da bir araya gelmiş, görüşmeden Yunan adaları için vize kolaylığı anlaşması çıkmıştı.

Miçotakis mart ayından itibaren uygulamanın başlayacağını söylemişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, parlamentoda kapıda vize uygulamasıyla ilgili şöyle dedi: “Türkiye’de bayram 10 Nisan’da. Altyapıları elverişli olan beş adada vize kolaylığını 30 Mart’ta başlatacağız.Uygulama, diğer beş adadaysa gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında başlayacak.”

Yunan bakan, vize kolaylığının uygulanacağı beş ada arasında Rodos ve İstanköy gibi büyük adaların yer aldığını, Sömbeki ve Meis gibi küçük adaların ikinci aşamaya kalacağını söyledi: “Bu uygulama hem halkları hem de ülkelerimizi yakınlaştıracak.”

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