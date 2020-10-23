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Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs'tan üçlü zirve: Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor

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Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs'tan üçlü zirve: Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor
Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs'tan üçlü zirve: Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor

Yunan, Rum ve Mısırlı liderler Kıbrıs'ta gerçekleştirdikleri üçlü zirvede "Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiği" mesajını verdi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fattah el-Sisi yaptıkları açıklamalarda Akdeniz'deki durumun normale dönmesini arzu ettiklerini belirterek yükselen tansiyondan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

"Ankara emperyal fanteziler içinde"

Miçotakis, "Bu üçlü toplantının zamanlaması, maalesef Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de neden olduğu ek risklerle çakıştı. Suriye'den Libya'ya, Somali'den Kıbrıs'a, Ege'den Kafkasya'ya saldırgan eylemler içeren emperyal fanteziler içindeler." diyerek Ankara'nın artık hoşgörülemez aırılıkta saldırgan bir retorik ve meydan okuma ile devamlı çevresini provoke ettiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin bazen keyfi haritalar çizdiği, bazen de uluslararası kurallara tabi konularda muğlak iç kanunlar çıkardığı ifade edildi. Miçotakis'e göre Ankara sadece uluslararası hukuku çiğnemekle kalmıyor aynı zamanda ABD, Rusya başta olmak üzere Arap dünyası gibi tüm bölgesel ve küresel güçlerin pozisyonları ile de çelişkili hareket ediyor.

Üç ülke de aynı fikirde

Miçotakis ayrıca Tripoli hükümeti ile yapılan deniz hukuku anlaşmasının da yasal olmadığını ve Türkiye'nin Libya'daki krizi tırmandırdığını söyledi ve tüm bu alanlarda üç ülkenin de aynı fikirde olduğunu kaydetti.

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