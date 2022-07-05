  • BIST 2.406,23
  • Altın 984.881
  • Dolar 16.9484
  • Euro 17.5968
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Yunanistan'da Yangın!

» »
Yunanistan’ın pek çok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle bazı köyler ve bir otelin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.
Yunanistan'da Yangın!

Patra yakınlarındaki Amfissa bölgesi, İyon Denizi'ndeki Zakinthos Adası, Mora Yarımadası'ndaki Kranidi bölgesi, Atina’nın kuzeyindeki Shimatari bölgesi, Selanik yakınlarındaki Aynoroz Yarımadası ve ülkenin batısındaki Ileia kentinde çıkan orman yangınları için karadan ve havadan söndürme çalışmaları yürütülüyor.

Yunanistan geçtiğimiz yaz döneminde de orman yangınlarıyla mücadele emtişti. 
Ülke genelinde şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Sivil Savunma İdaresinin talimatıyla bazı köyler tedbiren boşaltılırken, Kranidi’deki bir otel tahliye edildi. Otelde kalanlar güvenli bölgeye nakledildi.

Yangınlara müdahale eden İtfaiye Teşkilatı, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tehlikesinin yarın da süreceği uyarısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB’den Yunanistan’a ‘geri itme’ uyarısı01 Temmuz 2022 Cuma 17:21
  • Stoltenberg açıkladı: Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışacak30 Haziran 2022 Perşembe 20:41
  • Fransa’da havalimanlarında grev krizi: Uzun kuyruklar oluştu30 Haziran 2022 Perşembe 19:52
  • Almanya, Türkiye’nin yeşil ışık yakmasından memnun29 Haziran 2022 Çarşamba 21:04
  • Türkiye’nin NATO kararı sonrası Yunanistan’dan ilk tepki29 Haziran 2022 Çarşamba 17:59
  • İsveç’te muhalefet Türkiye’yle anlaşmaya tepkili29 Haziran 2022 Çarşamba 16:23
  • Almanya Başbakanı Scholz: Putin bu savaşı kazanmamalı28 Haziran 2022 Salı 21:48
  • Yunanistan’da 4 noktada orman yangını28 Haziran 2022 Salı 21:32
  • Almanya’da 101 yaşındaki Nazi gardiyanına hapis cezası28 Haziran 2022 Salı 18:25
  • G7 liderleri Putin ile böyle alay etti27 Haziran 2022 Pazartesi 23:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti